"Артема завжди складно влаштовувати. Байдуже – 36 йому, чи 28, коли він переходив у Хайдук. Він – чудовий футболіст, але минуле завжди його наздоганяло. Спочатку була концепція повернутися в Україну, адже у нас буде багато проектів. Він хоче комусь щось довести та показати. Пріоритет був саме Україна, хоча був варіант із Кіпром. Також був інтерес від БАТЕ, але ми вибрали наш шлях – прекрасне місто Ужгород.

"Швидше за все, це буде не футбол": Мілевський – про плани після завершення кар'єри

Якби в Артема 10 років тому запитали, чи перейшов би він у Минай, відповідь не була б позитивною. Але за цей період Артем грав не тільки за Динамо Брест і Хайдук, а й за Конкордію, Тосно, а також РНК Спліт. Йому не звикати грати в командах, які обороняються. Зарплата Мілевського? Вона мотиваційна. Якщо футболіст дає результат, він заробляє гроші. Не дає – отримує мінімум. Цифри найнижчі в його кар'єрі, на YouTube він більше заробляє, ніж у Минаї. В Артема хороші перегляди.

Мілевський – великий молодець. Він добре провів відпустку вдома, перебуває у відмінній формі, скинув трохи вагу. Я впевнений, що Кобін та Кополовець задоволені ним. З самого початку він повернувся не для божевільного маркетингу, а для гри в футбол. Мета у нього – допомогти Минаю закріпитися в Прем'єр-лізі, а потім чому би клубу не поборотися за потрапляння в єврокубки?" – цитує Панкова сайт телеканалів "Футбол".

Динамо перед УПЛ: 7 голів за гру, Циганков змінює традицію, конкурент б'є капітана, а Луческу визначився з форвардом