Чемпионат Беларуси, 29 тур

БАТЭ – Белшина – 4:0

Голы: Мукам, 39, Скавиш, 56 (пен), 57, Нехайчик, 73

Городея – Динамо Брест – 1:4

Голы: Сайчич, 53 – Гордейчук, 50, Лаптев, 63, Милевский, 78, Нойок, 90

Нереализованный пенальти: Диалло, 84 (Динамо)

Рух Брест – Шахтер Солигогорск – 1:2

Голы: Садовский, 13 – Антич, 8, Архипов, 21

Динамо Брест официально потеряло шансы защитить чемпионский титул, хотя и победилоГородею. Нойок и Хачериди вышли в основе и получили по желтой, а Артем Милевский появился на замену на 75-й минуте. Уже на 78-й 35-летний форвард отметился голом – первым за 5 месяцев. Под занавес игры свой мяч забил и Нойок. Впрочем, это не помогло Динамо сохранить шансы на титул. За тур до финиша чемпионата команда из Бреста отстает от лидера на 6 очков и занимает 5 место. К слову, следующий матч может для Милевского последним в Динамо – у экс-форварда сборной Украины заканчивается контракт с клубом.

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Солигорский Шахтер под руководством Романа Григорчука одолел Рух и продолжает надеяться на чемпионство. БАТЭ свой матч тоже выиграл, а потому в последнем туре команде из Борисова достаточно обыграть минское Динамо. Если же БАТЭ не выиграет, то Шахтер в случае трех очков с Минском получит золотые медали. Перед 30-м туром БАТЭ опережает солигорцев на 1 пункт.

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