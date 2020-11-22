Чемпіонат Білорусі, 29 тур

БАТЕ – Белшина – 4:0

Голи: Мукам, 39, Скавиш, 56 (пен), 57, Нехайчик, 73

Городея – Динамо Брест – 1:4

Голи: Сайчич, 53 – Гордійчук, 50, Лаптєв, 63, Мілевський, 78, Нойок, 90

Нереалізований пенальті: Діалло, 84 (Динамо)

Рух Брест – Шахтар Солігогорськ – 1:2

Голи: Садовський, 13 – Антич, 8, Архіпов, 21

Динамо Брест офіційно втратило шанси захистити чемпіонський титул, хоч і перемогло Городею. Нойок та Хачеріді вийшли в основі і отримали по жовтій, а Артем Мілевський з'явився на заміну на 75-й хвилині. Вже на 78-й 35-річний форвард відзначився голом – першим за 5 місяців. Під завісу гри свій м'яч забив і Нойок. Втім, це не допомогло Динамо зберегти шанси на титул. За тур до фінішу чемпіонату команда з Бреста відстає від лідера на 6 очок та посідає 5 місце. До слова, наступний матч може для Мілевського останнім в Динамо – в екс-форварда збірної України завершується контракт з клубом.

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Солігорський Шахтар під керівництвом Романа Григорчука здолав Рух та продовжує сподіватися на чемпіонство. БАТЕ свій матч теж виграв, а тому в останньому турі команді з Борисова достатньо обіграти мінське Динамо. Якщо ж БАТЕ не виграє, то Шахтар в разі трьох очок з Мінськом отримає золоті медалі. Перед 30-м туром БАТЕ випереджає солігорців на 1 пункт.

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