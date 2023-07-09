Мирон Маркевич не терял времени после того, как возглавил Карпаты – львовский клуб недавно сообщил о подписании сразу 16 новичков. Некоторые из них имеют опыт выступлений в УПЛ, что является дополнительным козырем в борьбе за желанную путевку в элитный дивизион.

Пятов завершил карьеру игрока в Шахтере, однако не покинул клуб. Легендарного вратаря заметили на занятиях "горняков" уже в статусе помощника тренера вратарей. А Мудрик немножко подмочил свое реноме "образцового спортсмена" – Михаила заметили в одном из ресторанов McDonald's. Об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".