Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о противостоянии с Италией в матче 1/4 финала ЧМ-2006.

Артём Милевский в матче против сборной Италии / фото из открытых источников

"Когда сборная Италии выходила на игру, Франческо Тотти, главный герой этой страны для меня, все время пользовался парфюмами. Это вообще ужас.

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Когда мы играли в Германии в четвертьфинале, то от них просто пахло духами. Приятно пахло, ведь это Италия. Это ритуал какой-то, пожалуй", – рассказал Милевский на YouTube-канале Миля.

Напомним, сборная Украины в 2006 году дошла до 1/4 финала на чемпионате мира, где проиграла будущим триумфаторам – Италии (0:3).

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