Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розповів про протистояння з Італією у матчі 1/4 фіналу ЧС-2006.

Артем Мілевський у матчі проти збірної Італії / фото з відкритих джерел

"Коли збірна Італії виходила на гру, Франческо Тотті, головний герой цієї країни для мене, весь час користувався парфюмами. Це взагалі жах.

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Коли ми грали в Німеччині у чвертьфіналі, то від них просто пахло духами. Приємно пахло, це ж Італія. Це ритуал якийсь, мабуть", – розповів Мілевський на YouTube-каналі Миля.

Нагадаємо, збірна України у 2006 році дійшла до 1/4 фіналу на чемпіонаті світу, де програла майбутнім тріумфаторам – Італії (0:3).

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