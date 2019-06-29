Милевский впервые в сезоне забил за Динамо Брест, Нойок и Хобленко также отличились голами

Дела украинского трио в чемпионате Беларуси идут просто замечательно.

Чемпионат Беларуси, 13 тур

Динамо Брест – Ислочь – 5:1

Голы: Савицкий, 6, Милевский, 17 Нойок, 62, Хобленко, 77 (пен.), Лаптев, 87 - Комаровский, 56

На этот раз досталось Ислочи, которая занимает шестое место.

"Швед – найкращий гравець у світі": фанати Селтіка задоволені дебютом українця у переможному матчі "кельтів"

Особое внимание стоит уделить голу Артема Милевского, который открыл счет своим мячам в текущем сезоне. Ветеран сыграл на добивании после сейва голкипера соперников. Во втором тайме достижение Милевского повторили другие представители Украины в составе Динамо – Александр Нойок и Алексей Хобленко.

После 13 туров динамовцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Беларуси, имея в активе 33 пункта.

Гол Милевского:

Гол Нойка:

Гол Хобленко: