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Милевский впервые в сезоне забил за Динамо Брест, Нойок и Хобленко также отличились голами

23:06 59 Читати українською
Милевский впервые в сезоне забил за Динамо Брест, Нойок и Хобленко также отличились голами
Артем Милевский / Фото ФК Динамо Брест

Дела украинского трио в чемпионате Беларуси идут просто замечательно.

Чемпионат Беларуси, 13 тур

Динамо Брест – Ислочь – 5:1

Голы: Савицкий, 6, Милевский, 17 Нойок, 62, Хобленко, 77 (пен.), Лаптев, 87 - Комаровский, 56

На этот раз досталось Ислочи, которая занимает шестое место.

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Особое внимание стоит уделить голу Артема Милевского, который открыл счет своим мячам в текущем сезоне. Ветеран сыграл на добивании после сейва голкипера соперников. Во втором тайме достижение Милевского повторили другие представители Украины в составе Динамо – Александр Нойок и Алексей Хобленко.

После 13 туров динамовцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Беларуси, имея в активе 33 пункта.

Гол Милевского:

Гол Нойка:

Гол Хобленко:

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Мир Артем Милевский Артем Милевский Олександр Нойок Олександр Нойок Беларусь Алексей Хобленко Алексей Хобленко Видеоновости Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом
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