Милевский впервые в сезоне забил за Динамо Брест, Нойок и Хобленко также отличились голами

Дела украинского трио в чемпионате Беларуси идут просто замечательно.
Чемпионат Беларуси, 13 тур
Динамо Брест – Ислочь – 5:1
Голы: Савицкий, 6, Милевский, 17 Нойок, 62, Хобленко, 77 (пен.), Лаптев, 87 - Комаровский, 56
На этот раз досталось Ислочи, которая занимает шестое место.
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Особое внимание стоит уделить голу Артема Милевского, который открыл счет своим мячам в текущем сезоне. Ветеран сыграл на добивании после сейва голкипера соперников. Во втором тайме достижение Милевского повторили другие представители Украины в составе Динамо – Александр Нойок и Алексей Хобленко.
После 13 туров динамовцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Беларуси, имея в активе 33 пункта.
Гол Милевского:
Гол Нойка:
Гол Хобленко: