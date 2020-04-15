Милевский во второй раз за 4 тура вошел в команду недели чемпионата Беларуси

Нападающий Динамо Брест попал в 11 лучших игроков 4 тура первенства Беларуси.

Форвард действующих чемпионов Беларуси попал в символическую сборную 4 тура сезона-2020. Это уже второе попадание Милевского в команду недели за стартовые туры нового чемпионата, сообщает официальный сайт Ассоциации Белорусской федерации футбола.

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В 4 тури Артем поразил ворота Ислочи, чем помог Динамо Брест добыть 3 очка и подняться на 4 место турнирной таблицы. Ранее экс-динамовец попадал в символическую сборную по итогам 2 тура первенства Беларуси.

Напомним, в активе 35-летнего Милевского в текущем чемпионате уже 2 гола – оба стали победными. Его контракт с Динамо Брест действует до конца 2021 года.

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