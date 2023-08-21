Бывшие украинские футболисты Артем Милевский и Артем Федецкий попробовали себя в кино.

Артем Милевский и Артем Федецкий снялись в фильме "Довбуш" украинского режиссера Олеся Санина. Премьера ленты состоится на День независимости – 24 августа, а экс-футболисты решили заинтриговать зрителей забавным промо со своим участием.

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Тезки получили эпизодические роли, но какие именно – пока неизвестно. Видео ролика игроки выложили на своей страницах в социальной сети Instagram, прикрепив ссылку на трейлер к ленте.

К слову, в фильме речь идет об исторической фигуре Алексея Довбощука, известного как Довбуш. Съемки начались еще до войны – в 2018 году, а бюджет составил более 120 миллионов гривен, из которых 65 миллионов – государственное финансирование.

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