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Милевский стал лучшим игроком матча против Ислочи

09:41 79 Читати українською
Милевский стал лучшим игроком матча против Ислочи
Артем Милевский / Фото ФК Динамо Брест

Экс-форвард сборной Украины продолжает сиять в чемпионате Беларуси.

Форвард Динамо Брест Артем Милевский голом принес победу своей команде в матче 4-го тура чемпионата Беларуси против Ислочи (3:1).

Милевский во второй раз за 4 тура вошел в команду недели чемпионата Беларуси

Болельщики брестского клуба выбрали 35-летнего экс-нападающего киевского Динамо лучшим игроком матча. Артем набрал 29% голосов.

Напомним, после 4-х туров команда Милевского находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

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