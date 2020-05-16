Милевский сообщил о скором возвращении в Киев

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский анонсировал возвращение в столицу. Правда, без конкретных сроков.

"Думаю уже о том, что будет дальше. У меня с Динамо контракт до декабря. Что будет здесь, как будет в дальнейшем продолжат меня или не продлят еще на год – буду разговаривать в ближайшее время.

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Через 4-6 месяцев буду разговаривать. Если будут силы, может, стоит еще год-полтора поиграть. Но все же, кажется, нужно будет возвращаться в Киев. Даже по работе, по YouTube-каналу. Там много подвязок, много людей, с которыми можно работать.

Скорее всего, буду возвращаться в Киев, хотя я родился в Минске и сейчас очень хорошо чувствую себя в Бресте. Но, наверное, провожу последние годы, оставшиеся в футболе", – рассказал нападающий в эфире YouTube-канала Миля.

Напомним, что Артем Милевский является воспитанником киевского Динамо и провел в составе "бело-синих" 11 сезонов. В его активе 4 чемпионских титула с киевлянами и звание лучшего бомбардира УПЛ в сезоне 2009/10.