Милевский: Смотрю с балкона – мой Maserati горит

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский вспомнил, как у него сгорел дорогой автомобиль.

"Прилетел из Эстонии, сборная играла, получил выходной. Мне звонок в дверь, открываю – уборщик: "Здравствуйте, у вас машина горит". Было половина седьмого утра или семь. Я ему говорю: "Что ты рассказываешь?" и закрыл дверь. Он мне снова звонит, думаю, как она может гореть, под домом стоит.

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Он мне опять говорит: "Артем, у вас машина горит, я не шучу". Думаю: "Что он он несет?". Опять пошел по своим делам, думаю, гляну с балкона – что-то дым идет. Начал спускаться, в результате – сгорел двигатель", – рассказал Милевский на своем YouTube-канале "Миля".

Напомним, Милевский перешел в Динамо Брест из венгерской Кишварды в января 2019 года свободным агентом и сумел завоевать с белорусским клубом первое в их истории чемпионство.

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