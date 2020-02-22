Мілевський: Дивлюсь з балкона – мій Maserati горить

Український нападник брестського Динамо Артем Мілевський пригадав, як у нього згоріла дорога автівка.

"Прилетів з Естонії, збірна грала, отримав вихідний. Мені дзвінок у двері, відкриваю – прибиральник: "Здрастуйте, у вас машина горить". Було пів на сьому ранку чи сьома. Я йому кажу: "Що ти розповідаєш?" і закрив двері. Він мені знову дзвонить, думаю, як вона може горіти, під будинком стоїть.

"О, наша людина їде в команду", – Мілевський пригадав алкогольні пригоди легіонера, з яким він грав у Динамо

Він мені знову каже: "Артем, у вас машина горить, я не жартую". Думаю: "Що він він несе?". Знову пішов у своїх справах, думаю, гляну з балкона – щось дим йде. Почав спускатися, в результаті – згорів двигун", – розказав Мілевський на своєму YouTube-каналі "Міля".

Нагадаємо, Мілевський перейшов до Динамо Брест з угорської Кішварди у січні 2019 року вільним агентом і зумів завоювати з білоруським клубом перше в їхній історії чемпіонство.

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