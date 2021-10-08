"Милевский пытался, но уже исчерпал себя": Кополовец отметил важную роль Селезнева в Минае
Бывший спортивный директор закарпатской команды Михаил Кополовец сравнил влияние на молодых футболистов Артема Милевского и Евгения Селезнева.
"Селезнев – серьезный авторитет в команде, делает свою работу. Он мотивирует многих пацанов, они его любят и уважают. Евгений очень хорошо влился в коллектив.
"30 тысяч долларов прилетели из Донецка": Кополовец вспомнил, как делил призовые с Федецким и Тлумаком
Думал, что на этом этапе у него уже будет 2 гола. Побьет ли он рекорд? Для него это важно, а для команды важно, чтобы он давал толчок и уверенность молодым пацанам.
Я думал, что Милевский будет больше настраивать пацанов. Он и пытался, но просто уже исчерпал себя в футболе. А у Селезнева еще есть сила и мощь, он реально хочет доказать. У Артема я этого стремления не видел. Я тоже хочу, но я уже не могу. А этот может, у Селезнева еще есть силы играть в футбол, а у Миле их уже нет", – сказал Кополовец в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.
Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры 23 сентября, а Селезнев и дальше пытается превзойти бомбардирский рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких в чемпионатах Украины.
Украина в октябре: Загребская трагедия, подвиг-2000, чудо с Англией – как сборная проводит второй месяц осени