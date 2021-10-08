"Селезнев – серьезный авторитет в команде, делает свою работу. Он мотивирует многих пацанов, они его любят и уважают. Евгений очень хорошо влился в коллектив.

"30 тысяч долларов прилетели из Донецка": Кополовец вспомнил, как делил призовые с Федецким и Тлумаком

Думал, что на этом этапе у него уже будет 2 гола. Побьет ли он рекорд? Для него это важно, а для команды важно, чтобы он давал толчок и уверенность молодым пацанам.

Я думал, что Милевский будет больше настраивать пацанов. Он и пытался, но просто уже исчерпал себя в футболе. А у Селезнева еще есть сила и мощь, он реально хочет доказать. У Артема я этого стремления не видел. Я тоже хочу, но я уже не могу. А этот может, у Селезнева еще есть силы играть в футбол, а у Миле их уже нет", – сказал Кополовец в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Милевский объявил о завершении карьеры 23 сентября, а Селезнев и дальше пытается превзойти бомбардирский рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких в чемпионатах Украины.

Украина в октябре: Загребская трагедия, подвиг-2000, чудо с Англией – как сборная проводит второй месяц осени