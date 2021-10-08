"Селезньов – серйозний авторитет в команді, робить свою роботу. Він мотивує багатьох пацанів, вони його люблять і поважають. Євген дуже добре влився в колектив.

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Думав, що на цьому етапі у нього вже буде 2 голи. Чи поб'є він рекорд? Для нього це важливо, а для команди важливо, щоб він давав поштовх і впевненість молодим пацанам.

Я думав, що Мілевський буде більше налаштовувати пацанів. Він і намагався, але просто вже вичерпав себе у футболі. А у Селезньова ще є сила і міць, він реально хоче довести. У Артема я цього прагнення не бачив. Я теж хочу, але я вже не можу. А цей може, у Селезньова ще є сили грати в футбол, а у Мілі їх вже немає", – сказав Кополовець в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Мілевський оголосив про завершення кар'єри 23 вересня, а Селезньов і далі намагається перевершити бомбардирський рекорд Сергія Реброва та Максима Шацьких у чемпіонатах України.

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