Колишній форвард Динамо Артем Мілевський також взявся допомагати народу України під час війни з російськими окупантами.

Екс-футболіст у своєму Instagram виклав світлину, на якій видно, як Артем допомагає носити коробки з гуманітаркою з вантажівки.

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"33-й день! Хто чим!" – написав Мілевський у дописі до фото. Нагадаємо, Артем у своїй кар'єрі встиг пограти у чемпіонатах окупантів: російському Тосно та білоруському Динамо Брест.

Додамо, що його один з найкращих друзів, Олександр Алієв, записався до територіальної оборони Києва, аби допомогти захищатись від російських загарбників.

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