Милевский сменил траур на оптимизм: "Все красавчики, все вместе"
22:20 - Читати українською
Артём Милевский несколько изменил свою риторику с начала войны.
Ранее экс-звезда Динамо умолял просто завершить войну, а теперь с оптимизмом смотрит на Киев.
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"Я здесь, как и многие!!! Украина! Все красавчики, все вместе", – написал Милевский в Instagram.
Напомним, Артем в своей карьере успел поиграть в чемпионатах оккупантов: российском Тосно и белорусском Динамо Брест.
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