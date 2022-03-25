Артём Милевский несколько изменил свою риторику с начала войны.

Ранее экс-звезда Динамо умолял просто завершить войну, а теперь с оптимизмом смотрит на Киев.

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"Я здесь, как и многие!!! Украина! Все красавчики, все вместе", – написал Милевский в Instagram.

Напомним, Артем в своей карьере успел поиграть в чемпионатах оккупантов: российском Тосно и белорусском Динамо Брест.

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