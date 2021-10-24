У перерві матчу 12-го туру УПЛ Динамо – СК Дніпро-1 увага телеглядачів та вболівальників була прикута до однієї особи – Артема Мілевського.

Мілевський емоційно попрощався з футболом – екс-зірка Динамо написав листа собі 15-річному

Колишній нападник київського клубу, який нещодавно оголосив про завершення професіональної кар'єри, прийшов попрощатись з фанатами. 36-річний Артем пройшовся по стадіону НСК Олімпійський, потискаючи руки вболівальників, які тепло вітали легенду. Така реакція трибун розчулила Мілю до сліз.

Нагадаємо, скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, останнім клубом Мілевського був Минай.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах