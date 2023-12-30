Артём Милевский и Евгений Селезнев проведут новогодний стрим, чтобы собрать деньги на ВСУ. Бывшие футболисты пообщаются с болельщиками в прямом эфире.

Несколько месяцев назад бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский исчез из виду футбольных болельщиков. Но сейчас, вылечившись от алкоголизма, одиозный экс-футболист возвращается к активной жизни.

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"Друзья, залетайте ко мне на предновогодний стрим на Twitch-канале Timi_1010 сегодня в 17:00! Будем играть в EAFC 24 и общаться на разные темы.

А еще, 20% всех донатов из стрима передадим на протезирование военных Superhumans. Чем больше соберем, тем больше поможем!" – написал Милевский.

Напомним, за свою футбольную карьеру Артем Милевский выступал за киевское Динамо, цвета которого защищал с 2002 по 2013 год. Также форвард поиграл за ряд зарубежных клубов, а карьеру закончил в Минае.

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