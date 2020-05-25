Милевский: Понимал, что победитель пары Динамо – Шахтер выиграет Кубок УЕФА

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский вспомнил противостояние с Шахтером в Кубке УЕФА сезона 2008/2009.

"В том чемпионском сезоне Динамо у Шахтера не было шансов в УПЛ, ведь отрыв был колоссальным. Семин собрал команду единомышленников, мы играли в таком же комбинационном стиле, как и Шахтер Луческу.

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Если честно, я бы предпочел завоевать Кубок УЕФА, а не победу в чемпионате. Играть с Шахтером в полуфинале не хотелось. Если бы мы встретились в финале – это было бы что-то. Не хотелось проиграть и по сумме двух встреч не выйти в финал. Понимал, что победитель нашей пары победит в финале. Я точно не смотрел финал. Помню, Пятов пропустил тот нелепый гол, а так не смотрел", – сказал Милевский в эфире программы Великий футбол.

Напомним, в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/09 в полуфинале турнира Шахтер по сумме двух матчей одолел Динамо и вышел в финал еврокубка, где победил Вердер и впервые в своей истории завоевал евротрофей.

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