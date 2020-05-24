toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
АРТЕМ МИЛЕВСКИЙ ШАХТЕР - РУХ УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Алиев обвинил Семина в поражении Динамо от Шахтера в Кубке УЕФА

24 мая 23:40 50 Читати українською
Алиев обвинил Семина в поражении Динамо от Шахтера в Кубке УЕФА
Артем Милевский и Александр Алиев / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник "бело-синих" Александр Алиев вспомнил выступления Динамо в еврокубковом сезоне 2008/09.

"Шахтер всегда был в чемпионской гонке, мы всегда делили с ним медали. В том сезоне осенью у нас было 15 очков преимущества – Шахтер не создал нам никаких проблем в чемпионате.

Срна: Не хотел играть с Динамо в полуфинале Кубка УЕФА

Что касается полуфинала Кубка УЕФА, ты мы проиграли его в первом матче. Резо Чохонелидзе привез из Европы, из Милана, чемпионский менталитет. У нас была хорошая команда и коллектив. К Семину я относился, как к второму отцу. Матч с Металлистом в Харькове в 1/8 финала был очень тяжелым. А в Киеве мы всегда играли очень сильно. Мы тогда могли выиграть не 1:0, а значительно больше.

Полуфинальный матч с Шахтером в Киеве? Считаю, мы не вышли в финал из-за того, что ошибся Семин, когда заменил Милевского, а не Бангура. Думаю, если бы мы выиграли в Киеве, то вышли бы в финал. Было очень обидно вылетать от Шахтера, учитывая, что в чемпионате они в том сезоне даже рядом с нами не валялись", – сказал Алиев в программе "Великий футбол".

Напомним, в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/09 в полуфинале турнира Шахтер по сумме двух матчей одолел Динамо и вышел в финал еврокубка, где победил Вердер и впервые в своей истории завоевал евротрофей.

"Теперь хотим повторить это в ЛЧ": как Шахтер обыграл Вердер с Озилом и привез в Украину последний Кубок УЕФА

blog_ava
Шахтер – Рух: онлайн-трансляция спарринга
24 мая
822
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Исмаэль Бангура Исмаэль Бангура Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев Шахтер Шахтер Металлист Металлист Милан Милан Лига Европы Юрий Семин Юрий Семин Резо Чохонелидзе
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
20
час
:
59
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук