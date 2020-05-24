Алиев обвинил Семина в поражении Динамо от Шахтера в Кубке УЕФА

Экс-полузащитник "бело-синих" Александр Алиев вспомнил выступления Динамо в еврокубковом сезоне 2008/09.

"Шахтер всегда был в чемпионской гонке, мы всегда делили с ним медали. В том сезоне осенью у нас было 15 очков преимущества – Шахтер не создал нам никаких проблем в чемпионате.

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Что касается полуфинала Кубка УЕФА, ты мы проиграли его в первом матче. Резо Чохонелидзе привез из Европы, из Милана, чемпионский менталитет. У нас была хорошая команда и коллектив. К Семину я относился, как к второму отцу. Матч с Металлистом в Харькове в 1/8 финала был очень тяжелым. А в Киеве мы всегда играли очень сильно. Мы тогда могли выиграть не 1:0, а значительно больше.

Полуфинальный матч с Шахтером в Киеве? Считаю, мы не вышли в финал из-за того, что ошибся Семин, когда заменил Милевского, а не Бангура. Думаю, если бы мы выиграли в Киеве, то вышли бы в финал. Было очень обидно вылетать от Шахтера, учитывая, что в чемпионате они в том сезоне даже рядом с нами не валялись", – сказал Алиев в программе "Великий футбол".

Напомним, в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона 2008/09 в полуфинале турнира Шахтер по сумме двух матчей одолел Динамо и вышел в финал еврокубка, где победил Вердер и впервые в своей истории завоевал евротрофей.

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