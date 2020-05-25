Мілевський: Розумів, що переможець пари Динамо – Шахтар виграє Кубок УЄФА

Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський пригадав протистояння з Шахтарем в Кубку УЄФА сезону 2008/2009.

"У тому чемпіонському сезоні Динамо у Шахтаря не було шансів в УПЛ, адже відрив був колосальним. Сьомін зібрав команду однодумців, ми грали в такому ж комбінаційному стилі, як і Шахтар Луческу.

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Якщо чесно, я б вважав за краще здобути Кубок УЄФА, а не перемогу в чемпіонаті. Грати з Шахтарем у півфіналі не хотілося. Якби ми зустрілися в фіналі – це було б щось. Не хотілося програти і за сумою двох зустрічей не вийти в фінал. Розумів, що переможець нашої пари переможе у фіналі. Я точно не дивився фінал. Пам'ятаю, Пятов пропустив той безглуздий гол, а так не дивився", – сказав Мілевський в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, в останньому розіграші Кубка УЄФА сезону 2008/09 у півфіналі турніру Шахтар за сумою двох матчів здолав Динамо і вийшов до фіналу євротурніру, де переміг Вердер і вперше у своїй історії завоював євротрофей.

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