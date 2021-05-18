"Где может продолжить карьеру Милевский? Давайте подождем. Я, честно говоря, не знаю. Сейчас у нас выходят еще три команды из Первой лиги. Им нужны будут опытные футболисты, которые смогут организовать раздевалку, смогут себя проявить, передадут свое мастерство. Но то, что его не будет в Минае – это уже точно", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

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Ранее сообщалось, что закарпатский коллектив покинули голкипер Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. В прессе также были слухи, что Минай в случае вылета из УПЛ прекратит свое существование.

Напомним, контракт 36-летнего украинца с закарпатским клубом рассчитан до 30 июня 2022-го. В сезоне 2020/21 Милевский сыграл за Минай в УПЛ 10 матчей, результативными действиями не отличался.

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