Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о дальнейшем функционировании Миная после вылета из УПЛ по итогам сезона 2020/21.

"Есть информация, что Минай не исчезнет, ​​оставшись в Первой лиге. Со всеми игроками Миная переподписаны контракты и в случае вылета команды в Первую лигу, они получают статус свободных агентов. Фактически, сегодня вся команда может разойтись налево и направо.

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Кожанов уже покинул Минай. Нуриев, Пыняшко и Милевский, скорее всего, тоже не останутся. Президент Миная (Валерий Пересоляк – прим.) пока не встречался с командой. Он сам футболистам не сказал, будет ли существовать команда. Известно, что Цымбал не будет исполнять обязанности главного тренера.

Также известно, что Александр Севидов не будет консультантом Миная в Первой лиге. Он будет директором детской академии. Футболисты же получили выплаты за апрель. Финансовая ситуация достаточно нормальная в Минае", – заявил Денисов в эфире авторской Youtube-программы Денисов Time.

Ранее сообщалось, что закарпатский коллектив покинули голкипер Антон Каниболоцкий и защитник Мислав Матич. В прессе также ходили слухи, что Минай в случае вылета из УПЛ прекратит свое существование.

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