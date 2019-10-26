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Мілевський похвалив Шабанова за гол у ворота Копенгагена – раніше форвард критикував захисника Динамо

11:08 301 Читать на русском
Мілевський похвалив Шабанова за гол у ворота Копенгагена – раніше форвард критикував захисника Динамо
Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Одіозний еск-форвард київського Динамо розсипався у компліментах Артему Шабанову.

Екс-нападник київського, а нині гравець брестського Динамо Артем Мілевський у коментарях на своїй сторінці в Instgram зробив комплімент захиснику столичної команди Артему Шабанову. Таку реакцію у форварда викликали бомбардирські успіхи захисника киян.

"Шабанов молодець! Нехай забиває і буде щасливим", – написав Мілевський у соціальній мережі.

Нагадаємо, раніше Артем поставив під сумнів ігрові якості футболістів київської команди, заявивши, що Динамо не вистачає кваліфікованих гравців. Під роздачу тоді потрапив і Шабанов.

До слова, Шабанов у останніх матчах зумів відзначитись двічі: захисник розписався у воротах Копенгагена у Лізі Європи, а в чемпіонаті УПЛ забив Ворсклі.

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Теги
Динамо Динамо Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський Артем Шабанов Артем Шабанов
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