Милевский погулял на свадьбе голкипера Миная – эффектный кадр
Ветеран украинского футбола Артем Милевский имел возможность вспомнить молодость.
Форвард Миная посетил стража ворот ужгородского клуба Андрея Поповича на свадьбу, которое тот проводил по окончании сезона УПЛ.
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Эффектными фото с празднования Милевский поделился в своем Instagram. "Поповичи, мои поздравления! Успехов, любви и здоровья! Молодожены", – подписал Артем кадр с Андреем и его женой.
Заметим, Артем Милевский присоединился к Минаю зимой и провел 10 поединков в УПЛ – без результативных действий. Андрей Попович сыграл в 20 встречах, 4 из которых отстоял на ноль. Закарпатский коллектив по итогам сезона понизился в классе.
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