Влада Зинченко побывала на дне рождения защитника Шахтера – яркие фото
06:30 - Читати українською
Жена игрока Манчестер Сити Александра Зинченко не унывает в Украине.
Украинская журналистка Влада Зинченко побывала на праздновании дня рождения защитника Шахтера и сборной Украины Николая Матвиенко.
Джорджина станет новой звездой Netflix – соблазнительная девушка Роналду покажет все, что давно скрывала
2 мая Матвиенко исполнилось 25. Жена защитника Манчетсер Сити поделилась ефектинимы фото в Instagram. Сам Зинченко находится в Англии, где готовится к празднованию чемпионства АПЛ и финалу Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне АПЛ Александр провел 18 матчей.
Челси победил Ман Сити: отсрочка чемпионства "горожан", тактическая разведка перед финалом ЛЧ и серьезный провал Менди
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter