Мілевський відправляється на двотижневу самоізоляцію

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський пропустить 14 днів через спалах COVID-19 у Динамо Брест.

"Передаю всім нашим привіт! Хто у лікарні – від душі здоров'я! Ви – мужики! Але я так розумію, багатьом це паралельно. У мене +14 днів ізоляції з сьогоднішнього дня. 2020 – темні часи", – написав Мілевський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Мілевський заробив пенальті і врятував Динамо Брест від сенсаційної поразки аутсайдеру – відеоогляд матчу

Нагадаємо, Білорусь потерпає він пандемії COVID-19, однак керівництво країни напередодні виборів президента намагається не помічати цієї проблеми. Нещодавно у брестському Динамо зафіксували спалах коронавірусу: одразу двоє українців – Олександр Нойок та Євген Хачеріді – опинилось серед інфікованих (першого навіть довелось шпиталізувати). Незважаючи на це, брестчани напередодні провели календарний поєдинок 16-го туру проти Смолевичів, в якому Мілевський заробив пенальті і врятував свою команду від ганебної поразки.

Динамо Брест з Мілевським на останніх хвилинах врятувало нічию у матчі з аутсайдером чемпіонату