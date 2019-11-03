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Милевский отличился элегантным ассистом и ведет Динамо Брест к чемпионству

20:49 58 Читати українською
Милевский отличился элегантным ассистом и ведет Динамо Брест к чемпионству
Милевский атакует / Сайт Динамо Брест

Брестское Динамо продолжает борьбу за золотые медали чемпионата Беларуси. На этот раз лидер таблицы принимал солигорский Шахтер.

Чемпионат Беларуси, 27 тур

Торпедо БелАЗ – Динамо Минск – 4:0

Голы: Юсов, 33, 53, Букорац, 60, По, 85

Динамо Брест – Шахтер С – 1: 1

Голы: Лаптев, 8 – Хващинский, 22

БАТЭ – Ислочь – 2:4

Голы: Драгун, 25, Скавыш, 40 – Макас, 6, 48, Янсан, 69, Стефен, 72

День начался с победы Торпедо БелАЗ над минским Динамо, настоящим героем которой стал украинский хавбек Дмитрий Юсов. Воспитанник запорожского Металлурга отличился дублем, что стало началом разгрома столичной команды.

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Динамо брестское уверенно начало домашний поединок против Шахтера, однако быстрый гол Лаптева после разрезной передачи Артема Милевского остался единственным успехом лидера чемпионата. В середине тайма "горняки" смогли отыграться и установили окончательный счет – 1:1. Кроме Милевского, весь матч за хозяев провели и два других украинца – Нойок и Хобленко.

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Потерей очков Динамо не воспользовался многолетний чемпион Беларуси – БАТЭ. Борисовцы потерпели неожиданное поражение от Ислочи в родных стенах, которое дает Милевскому и компании шансы на титул уже в следующем туре. За три матча до финиша у брестской команды семь очков гандикапа.

Ассист Милевского на 1:05:

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Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Дмитро Юсов Дмитро Юсов Олександр Нойок Олександр Нойок БАТЭ БАТЭ Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск Беларусь Алексей Хобленко Алексей Хобленко
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