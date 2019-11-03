Милевский отличился элегантным ассистом и ведет Динамо Брест к чемпионству

Брестское Динамо продолжает борьбу за золотые медали чемпионата Беларуси. На этот раз лидер таблицы принимал солигорский Шахтер.

Чемпионат Беларуси, 27 тур

Торпедо БелАЗ – Динамо Минск – 4:0

Голы: Юсов, 33, 53, Букорац, 60, По, 85

Динамо Брест – Шахтер С – 1: 1

Голы: Лаптев, 8 – Хващинский, 22

БАТЭ – Ислочь – 2:4

Голы: Драгун, 25, Скавыш, 40 – Макас, 6, 48, Янсан, 69, Стефен, 72

День начался с победы Торпедо БелАЗ над минским Динамо, настоящим героем которой стал украинский хавбек Дмитрий Юсов. Воспитанник запорожского Металлурга отличился дублем, что стало началом разгрома столичной команды.

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Динамо брестское уверенно начало домашний поединок против Шахтера, однако быстрый гол Лаптева после разрезной передачи Артема Милевского остался единственным успехом лидера чемпионата. В середине тайма "горняки" смогли отыграться и установили окончательный счет – 1:1. Кроме Милевского, весь матч за хозяев провели и два других украинца – Нойок и Хобленко.

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Потерей очков Динамо не воспользовался многолетний чемпион Беларуси – БАТЭ. Борисовцы потерпели неожиданное поражение от Ислочи в родных стенах, которое дает Милевскому и компании шансы на титул уже в следующем туре. За три матча до финиша у брестской команды семь очков гандикапа.

Ассист Милевского на 1:05: