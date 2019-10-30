Хачериди провел первую тренировку в Динамо Брест – Милевский помогал украинцу с адаптацией

Евгений Хачериди начал свой путь в брестском Динамо.

Защитник Динамо Брест Евгений Хачериди провел свою первую тренировку в новом коллективе.

Хачериди объяснил, почему решил перейти в Динамо Брест

Экс-игрок сборной Украины вел себя спокойно, часто возле него можно было увидеть его бывшего партнера по национальной команде Артема Милевского. Похоже, скандальный нападающий взял на себя миссию помочь Евгению с адаптацией.

Напомним, Хачериди известен в Украине по выступлениям за Динамо (2008-2018 годы). Последним клубом защитника был греческий ПАОК.

После 26-ти туров чемпионата Беларуси Динамо Брест лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от БАТЭ на 9 очков.

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