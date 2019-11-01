Вернидуб в понедельник возглавит солигорский Шахтер, – СМИ

Бывший наставник луганской Зари Юрий Вернидуб может получить работу в одном из ведущих клубов чемпионата Беларуси.

По информации Sport Arena, уже в понедельник официально будет объявлено о назначении Юрия Вернидуба главным тренером солигорского Шахтера, выступающего в чемпионате Беларуси.

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На этой должности украинский наставник заменит российского специалиста Сергея Ташуева, с которым руководство клуба решило не продлевать контракт. Подробности сделки и срок контракта Вернидуба с белорусской командой пока неизвестны.

Добавим, что Вернидуб был главным тренером Зари с осени 2011 года. В конце мая 2019 он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

К слову, в данный момент солигорский Шахтер занимает третье место белорусского чемпионата, уступая лидеру (Динамо Брест) девять очок. Отставание от второго места составляет три пункта.

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