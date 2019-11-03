Мілевський відзначився елегантним асистом і веде Динамо Брест до чемпіонства

Брестське Динамо продовжує боротьбу за золоті медалі чемпіонату Білорусі. Цього разу лідер таблиці приймав солігорський Шахтар.

Чемпіонат Білорусі, 27 тур

Торпедо БелАЗ – Динамо Мінськ – 4:0

Голи: Юсов, 33, 53, Букорац, 60, По, 85

Динамо Брест – Шахтар С – 1:1

Голи: Лаптєв, 8 – Хващинський, 22

БАТЕ – Іслоч – 2:4

Голи: Драгун, 25, Скавиш, 40 – Макас, 6, 48, Янсан, 69, Стефен, 72

День розпочався з перемоги Торпедо БелАЗ над мінським Динамо, справжнім героєм якої став український хавбек Дмитро Юсов. Вихованець запорізького Металурга відзначився дублем, що стало початком розгрому столичної команди.

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Динамо брестське впевнено розпочало домашній поєдинок проти Шахтаря, однак швидкий гол Лаптєва після розрізної передачі Артема Мілевського залишився єдиним успіхом лідера чемпіонату. У середині тайму "гірники" змогли відігратися і встановили остаточний рахунок – 1:1. Окрім Мілевського, весь матч за господарів провели і два інші українці – Нойок і Хобленко.

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Втратою очок Динамо не скористався багаторічний чемпіон Білорусі – БАТЕ. Борисовці зазнали несподіваної поразки від Іслочі у рідних стінах, яка дає Мілевському і компанії шанси на здобуття титулу вже у наступному турі. За три матчі до фінішу у брестської команди сім очок гандикапу.

Асист Мілевського на 01:05: