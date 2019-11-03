Мілевський відзначився елегантним асистом і веде Динамо Брест до чемпіонства

Брестське Динамо продовжує боротьбу за золоті медалі чемпіонату Білорусі. Цього разу лідер таблиці приймав солігорський Шахтар.
Чемпіонат Білорусі, 27 тур
Торпедо БелАЗ – Динамо Мінськ – 4:0
Голи: Юсов, 33, 53, Букорац, 60, По, 85
Динамо Брест – Шахтар С – 1:1
Голи: Лаптєв, 8 – Хващинський, 22
БАТЕ – Іслоч – 2:4
Голи: Драгун, 25, Скавиш, 40 – Макас, 6, 48, Янсан, 69, Стефен, 72
День розпочався з перемоги Торпедо БелАЗ над мінським Динамо, справжнім героєм якої став український хавбек Дмитро Юсов. Вихованець запорізького Металурга відзначився дублем, що стало початком розгрому столичної команди.
Вернидуб в понеділок очолить солігорський Шахтар, – ЗМІ
Динамо брестське впевнено розпочало домашній поєдинок проти Шахтаря, однак швидкий гол Лаптєва після розрізної передачі Артема Мілевського залишився єдиним успіхом лідера чемпіонату. У середині тайму "гірники" змогли відігратися і встановили остаточний рахунок – 1:1. Окрім Мілевського, весь матч за господарів провели і два інші українці – Нойок і Хобленко.
Хачеріді провів перше тренування в Динамо Брест – Мілевський допомагав українцю з адаптацією
Втратою очок Динамо не скористався багаторічний чемпіон Білорусі – БАТЕ. Борисовці зазнали несподіваної поразки від Іслочі у рідних стінах, яка дає Мілевському і компанії шанси на здобуття титулу вже у наступному турі. За три матчі до фінішу у брестської команди сім очок гандикапу.
Асист Мілевського на 01:05: