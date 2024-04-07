Мілевський оцінив шанси Динамо на чемпіонство – скандальний екс-нападник сподівається на двох легенд
Колишній форвард "біло-синіх" Артем Мілевський висловився щодо перспектив столичної команди завоювати золоті медалі чемпіонату.
"Я дуже вірю в це і сподіваюся, що цього року Київ забере золоті медалі, бо дуже добре вони зараз виглядають. Мені дуже подобається. Особливо домашні ігри вони проводять дуже потужно.
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Хороша гра була у Полтаві (5:1 проти Ворскли, – прим.). Не вдалося подивитися до кінця, хоча був на стадіоні.
Дуже подобається, що багато забивають, все виходить в атаці при тому, що Андрюха (Ярмоленко, – прим.) тільки виходить на заміну після травми. І це ще немає Буяльського. Це, звісно, безперечне посилення буде. Усі шанси є. Переживатимемо за рідний клуб", – сказав Мілевський в ефірі telescope.
Нагадаємо, Динамо після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ третім, маючи у своєму доробку 44 очки (і 2 гри в запасі). Від лідера – Шахтаря – команда Шовковського відстає на 2 пункти.
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