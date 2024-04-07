"Я дуже вірю в це і сподіваюся, що цього року Київ забере золоті медалі, бо дуже добре вони зараз виглядають. Мені дуже подобається. Особливо домашні ігри вони проводять дуже потужно.

"Мілевський блював під кутовий прапорець": екс-хавбек Карпат пригадав спільні виступи з легендою Динамо у Росії

Хороша гра була у Полтаві (5:1 проти Ворскли, – прим.). Не вдалося подивитися до кінця, хоча був на стадіоні.

Дуже подобається, що багато забивають, все виходить в атаці при тому, що Андрюха (Ярмоленко, – прим.) тільки виходить на заміну після травми. І це ще немає Буяльського. Це, звісно, безперечне посилення буде. Усі шанси є. Переживатимемо за рідний клуб", – сказав Мілевський в ефірі telescope.

Нагадаємо, Динамо після 22-х турів йде у турнірній таблиці УПЛ третім, маючи у своєму доробку 44 очки (і 2 гри в запасі). Від лідера – Шахтаря – команда Шовковського відстає на 2 пункти.

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