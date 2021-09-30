"Я б не сказав, що мене в Динамо морально зламали. Просто я на той момент, напевно, не був готовий до того, що все станеться так швидко, і мені доведеться піти.

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Я не раз згадував історію із Блохіним. Потрібно було з нею завершити набагато раніше. Потрібно було раніше піти і попросити вибачення. Набагато раніше. Не два тижні тому, а років десять тому. Тоді все було б нормально.

Але не пішов. Напевно, через якусь гордість. Тому вийшло так, як вийшло. Звичайно, ще кілька сезонів треба було пограти", – сказав Мілевський для Youtube-каналу "Ходят Слухи".

Нагадаємо, у розквіті своєї кар'єри Артем через систематичні порушення режиму втратив місце у складі Динамо та був змушений покинути київський клуб у 2013-му.

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