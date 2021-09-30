Милевский: Луческу стал чемпионом с Динамо, а это огромные деньги для Суркиса
Скандальная легенда Динамо Артем Милевский рассказал о своем отношении к Мирчи Луческу на посту тренера Динамо.
"Когда я узнал об назначении Луческу, у меня была такая же реакция, как у большинства киевлян, мягко говоря – это было странно.
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Но если говорить о Мирче Луческу, то человек пришел и выиграл Кубок Украины, Суперкубок, стал чемпионом с Динамо. Если я бы сейчас играл за "бело-синих", то для меня бы также был результат на первом месте.
Если взглянуть из финансовой точки зрения – это огромные деньги. Суркису безразлично, Луческу или кто-то другой, клуб заработал деньги, потому что они стали чемпионами.
Но для меня все же странно видеть Луческу в динамовских цветах. Мы всегда играли против него, рубились, спорили... Наверное в жизни все случается", – сказал Милевский для Youtube-канала "Ходят Слухи".
Напомним, Артем известек своими выступлениями за Динамо, в структуре киевского клуба Миля находился в 2002-2013 годах.
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