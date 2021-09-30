"Когда я узнал об назначении Луческу, у меня была такая же реакция, как у большинства киевлян, мягко говоря – это было странно.

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Но если говорить о Мирче Луческу, то человек пришел и выиграл Кубок Украины, Суперкубок, стал чемпионом с Динамо. Если я бы сейчас играл за "бело-синих", то для меня бы также был результат на первом месте.

Если взглянуть из финансовой точки зрения – это огромные деньги. Суркису безразлично, Луческу или кто-то другой, клуб заработал деньги, потому что они стали чемпионами.

Но для меня все же странно видеть Луческу в динамовских цветах. Мы всегда играли против него, рубились, спорили... Наверное в жизни все случается", – сказал Милевский для Youtube-канала "Ходят Слухи".

Напомним, Артем известек своими выступлениями за Динамо, в структуре киевского клуба Миля находился в 2002-2013 годах.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах