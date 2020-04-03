Милевский назвал самую дорогую вещь в своем гардеробе

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский рассказал о своих предпочтениях в мире моды.

"В Инстаграме подписан на всякие аккаунты. Что-то беру из фильмов, роликов. Люблю очки дорогие.

Милевский и Хачериди получили сложную задачу на сезон – амбициозная цель в Европе

Одеваюсь в основном в Zara. Можно купить костюм, рубашки, майки, джинсы, это не дорого. Считаю, одежда стоит тех денег, за которые ты можешь выглядеть хорошо. Кроссовки можно купить за 500 долларов, а все остальное с Zara.

Что самое дорогое? Был пиджак кожаный. Хорошо надевать Шовковскому под мотоцикл. Кажется, пиджак стоил 8 тысяч долларов", – признался Милевский в эфире YouTube-канала Трендец.

Білоруський клуб став мемом та збирає армію фанів у світі: росіянин перевершує Мессі, а порнозірку роблять амбасадором