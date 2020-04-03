toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Милевский назвал самую дорогую вещь в своем гардеробе

22:00 69 Читати українською
Милевский назвал самую дорогую вещь в своем гардеробе
Артем Милевский / Сайт Динамо Брест

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский рассказал о своих предпочтениях в мире моды.

"В Инстаграме подписан на всякие аккаунты. Что-то беру из фильмов, роликов. Люблю очки дорогие.

Милевский и Хачериди получили сложную задачу на сезон – амбициозная цель в Европе

Одеваюсь в основном в Zara. Можно купить костюм, рубашки, майки, джинсы, это не дорого. Считаю, одежда стоит тех денег, за которые ты можешь выглядеть хорошо. Кроссовки можно купить за 500 долларов, а все остальное с Zara.

Что самое дорогое? Был пиджак кожаный. Хорошо надевать Шовковскому под мотоцикл. Кажется, пиджак стоил 8 тысяч долларов", – признался Милевский в эфире YouTube-канала Трендец.

Білоруський клуб став мемом та збирає армію фанів у світі: росіянин перевершує Мессі, а порнозірку роблять амбасадором

blog_ava
Алиев – о драке с Максимовым: Я немного выпил, перебрал
10:15
526
Теги
Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
37
мин
Боруссия Дортмунд
16:30
Бавария
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук