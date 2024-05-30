Украинец заболел в последнюю неделю подготовки и на 2 дня вылетел из тренировочного процесса. После выздоровления медштаб Реала разрешил Лунину заниматься лишь отдельно, чтобы не заразить партнеров. Делегация “сливочных” уже вылетела в Лондон, Андрей же надеется прибыть хотя бы в субботу (1 июня) непосредственно перед финалом против Боруссии.

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"Мне очень грустно, что я не могу подготовиться к игре вместе с командой. Самая важная игра сезона и всей моей жизни... Большое спасибо за все ваши сообщения, поддержку и пожелания!!! Вперед к 15 кубку чемпионов", – написал Лунин в соцсетях.

Напомним, украинец был одним из главных героев Реала на протяжении плей-офф, в частности, 2 сейвами выиграл серию пенальти в полуфинале против Манчестер Сити. Впрочем, Тибо Куртуа вернулся в роскошной форме, а история с болезнью почти не оставляет Андрею шансов бросить вызов конкуренту.

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