Английский клуб стал частью сети компании "Ред Булл" по всему миру.

"Ред Булл" выкупил миноритарную часть акций Лидса и стал титульным спонсором клуба на следующий сезон, сообщает The Athletic. Эмблема с двумя красными быками будет на футболках Лидса.

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Мажоритарным владельцем клуба остается компания 49ers. Финансовые вливания "Ред Булл" помогут Лидсу увеличить возможности на рынке. Клуб остался в Чемпионшипе, проиграв плей-офф за АПЛ Саутгемптону.

Лидс активно сотрудничает с клубами системы "Ред Булл". В прошлом сезоне в Англию переехали Кристенсен, Вёбер и Ааронсон из Зальцбурга, а также Тайлер Адамс из Лейпцига.