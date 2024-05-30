"Ред Булл" расширил футбольную империю, выкупив акции Лидса
21:45 - Читати українською
Английский клуб стал частью сети компании "Ред Булл" по всему миру.
"Ред Булл" выкупил миноритарную часть акций Лидса и стал титульным спонсором клуба на следующий сезон, сообщает The Athletic. Эмблема с двумя красными быками будет на футболках Лидса.
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Мажоритарным владельцем клуба остается компания 49ers. Финансовые вливания "Ред Булл" помогут Лидсу увеличить возможности на рынке. Клуб остался в Чемпионшипе, проиграв плей-офф за АПЛ Саутгемптону.
Лидс активно сотрудничает с клубами системы "Ред Булл". В прошлом сезоне в Англию переехали Кристенсен, Вёбер и Ааронсон из Зальцбурга, а также Тайлер Адамс из Лейпцига.
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