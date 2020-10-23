Как стало известно Футбол 24, предметный интерес к экс-нападающего сборной Украины есть у Пафоса.

Динамо Брест с Милевским, Хачериди и Нойком уверенно обыграло Слуцк

Киприоты готовятся предложить Милевскому контракт на полгода, который вступит в действие с января. После сезона-2020 в первенстве Беларуси ветеран в статусе свободного агента покинет Динамо Брест. Агент ветерана Александр Панков ранее уже оформил для Пафоса трансферы других украинцев – вратаря Артура Рудько и полузащитника Ореста Кузыка.

К слову, недавно кипрский клуб возглавил экс-наставник Днепра и СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко.

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