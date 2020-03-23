Милевский: Нам за это платят деньги и не нам решать – играть или нет

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский оценил ситуацию в Беларуси, в которой до сих пор продолжают играть в футбол, несмотря на угрозу коронавируса.

"Всем желаю здоровья в первую очередь! Трудно ли нам сейчас играть в чемпионате Беларуси? Я думаю, нам за это платят деньги и не нам решать – играть или нет. Не мы решаем. Поэтому первый тур уже состоялся, для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго. Пока играем, у власти пока все под контролем.

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У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно поесть, ничего сверхъестественного я не замечаю. В команде, если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Здесь уже не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда... Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот, известный, который присутствует во всем мире. Стараемся не паниковать. Стараемся поменьше контактировать со всеми", – рассказал Милевский в комментарии ПроФутбол.

Напомним, чемпионат Беларуси остается единственным в Европе, который продолжает играть. В первом туре белорусской Высшей лиги Динамо Брест расписало ничью с новичком Смолевичи (1:1), Милевский провел на поле весь матч.

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