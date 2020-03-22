Пять пенальти, восемь желтых и одна красная карточка – судья устроил шоу в матче чемпионата Беларуси

Чемпионат Беларуси спасает от скуки в условиях почти полного отсутствия футбола.

Поединок первого тура между Слуцком и Славией-Мозырь (3:1) запомнится надолго, но совсем не футбольными моментами.

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Главный арбитр встречи Сергей Чистов явно встал не с той ноги, что ощутили на себе игроки обеих команд. Рефери уже в первом тайме показал три карточки и назначил два пенальти – по одному в каждые ворота. После перерыва настроение судьи ухудшилось, но страдала только Славия. Защитник Игорь Тимонюк получил две желтые карточки и ушел с поля, также Чистов трижды указывал на "точку" в штрафной гостей. Первые две попытки Слуцка провалились, но третий пенальти голкипер Славии Барановский уже не потянул. Еще один мяч хозяева забили без участия рефери – 3:1.

К слову, в составе обеих команд есть украинские легионеры. Цвета Слуцка защищают Игорь Чеботаев и Юрий Тетеренко, а в Славии выступает полузащитник Юрий Пантя.

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