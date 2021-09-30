Скандальна легенда Динамо Артем Мілевський розповів про своє ставлення до Мірчі Луческу на посаді тренера Динамо.

"Коли я дізнався про прихід Луческу, у мене була така ж реакція, як у більшості киян, мягко кажучи – це було дивно.

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Але якщо говорити про Мірчу Луческу, то людина прийшла та виграла Кубок України, Суперкубок, стала чемпіоном з Динамо. Якщо я б зараз грав за "біло-синіх", то для мене б також був результат на першому місці.

Якщо поглянути з фінансової точки зору – це величезні гроші. Суркісу байдуже, Луческу чи хтось інший, клуб заробив гроші, бо вони стали чемпіонами.

Але для мене все ж дивно бачити Луческу у динамівських кольорах. Ми завжди грали проти нього, рубались, сварились... Напевне у житті все трапляється", – сказав Мілевський для Youtube-каналу "Ходят Слухи".

Нагадаємо, Артем відомий своїми виступами за Динамо, у структурі київського клубу Міля перебував у 2002-2013 роках.

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