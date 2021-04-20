Форвард Миная Артем Мілевський розповів про перші враження свого колишнього одноклубника Андрія Ярмоленка від дортмундської Борусії після переходу у німецьку команду.

"Телефонував Ярмолі, коли він тільки поїхав в Борусію Дортмунд. Цікаво ж, питаю у нього, як там, який там рівень.

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Він відповів, що очікував більшого, думав, що рівень буде взагалі космос. А насправді..." – сказав Мілевський на своєму YouTube-каналі "Міля".

Нагадаємо, Ярмоленко перешов до табору "джмелів" у серпні 2017 року за 25 млн євро. Вже за рік, у липні 2018-го, українець за 20 млн перебрався у лондонський Вест Хем, за який виступає дотепер.

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