Милевский: Ярмоленко останется в Вест Хэме и будет показывать высокий уровень, если клуб его поддержит

Форвард венгерской Кишварды Артем Милевский прокомментировал тяжелую травму Андрея Ярмоленко.

"Переписывался с Ярмоленко. На самом деле, первые впечатления – не думал, что все настолько серьезно. Созвонился с Сашей Панковым, он говорит, полгода... Я как узнал, честно, это даже хуже крестообразной связки, очень страшно. Андрюха, тебе еще раз здоровья и терпения.

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Да, он много пропустит, но у него, мне кажется, контракт не на один год. Если Вест Хэм, как все пишут в соцсетях, очень поддерживает Андрея, я думаю, на него должны рассчитывать. Если это правда, он останется в команде и будет показывать свой высокий уровень", – рассказал Милевский порталу FootballHub.