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Мілевський: Ярмоленко залишиться у Вест Хемі та показуватиме високий рівень, якщо клуб його підтримає

13:29 363 Читать на русском
Мілевський: Ярмоленко залишиться у Вест Хемі та показуватиме високий рівень, якщо клуб його підтримає
Артем Мілевський / Фото: соцмережі

Форвард угорської Кішварди Артем Мілевський прокоментував важку травму Андрія Ярмоленка.

"Переписувався з Ярмоленком. Насправді, перші враження – не думав, що все настільки серйозно. Зідзвонився з Сашком Панковим, він говорить, півроку... Я як дізнався, чесно, це навіть гірше хрестоподібної зв'язки, дуже страшно. Андрюха, тобі ще раз здоров'я і терпіння.

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Так, він багато пропустить, але у нього, мені здається, договір не на один рік. Якщо Вест Хем, як всі пишуть в соцмережах, дуже підтримує Андрія, я думаю, на нього повинні розраховувати. Якщо це правда, він залишиться в команді і буде показувати свій високий рівень", – розповів Мілевський порталу FootballHub.

Теги
Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем
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