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Мілевський має пропозиції з Росії та Бельгії, – Панков

15:08 448 Читать на русском
Мілевський має пропозиції з Росії та Бельгії, – Панков
Артем Мілевський / ФК Динамо Брест

Агент форварда Артема Мілевського Олександр Панков розповів про можливі варіанти продовження кар'єри українця.

"У нас не було розмови з приводу БАТЕ та Динамо Мінська. Останнім часом в ЗМІ з'являлися чутки про можливий перехід Артема в мінське Динамо, але поки нам не надходило жодної офіційної пропозиції ні від БАТЕ, ні від мінського Динамо. Коли розривали контракт з брестським Динамо, я говорив, що ми готові розглядати будь-які цікаві пропозиції, але, повторюся, поки ніяких офіційних контактів з БАТЕ і мінським Динамо не було. Зараз ми розглядаємо конкретні варіанти, які вже є у нас на руках.

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Пропозиції, які були у нас, актуальні й досі. Зараз Артемом зацікавилося ще два клуби: один з російської Прем'єр-ліги, інший – з чемпіонату Бельгії. Поки просто розглядаємо ці варіанти. Зараз Мілевський в Україні, тренується щодня і знаходиться в хорошій фізичній формі. Ми постійно на зв'язку, думаю, скоро визначимося з його майбутнім.

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Немає якоїсь категоричної позиції щодо БАТЕ. Всі прекрасно знають, що Артем приніс два титули брестському Динамо в матчах проти БАТЕ. Можливо, було б цікаво подивитися на нього в Борисові, але, повторюся, поки все це лише чутки", – цитує Панкова Tribuna.com.

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Трансфери Олександр Панков Динамо Мінськ Динамо Мінськ Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський БАТЕ БАТЕ
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