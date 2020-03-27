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Милевский и Вернидуб возвращаются на наши экраны – в Украине будут транслировать чемпионат Беларуси

21:20 69 Читати українською
Милевский и Вернидуб возвращаются на наши экраны – в Украине будут транслировать чемпионат Беларуси
Александр Нойок вместе с партнёрами / фото Динамо Брест

Чемпионат Беларуси в условиях пандемии коронавируса захватил новый телевизионный рынок.

Единственный чемпионат в Европе, который ещё не остановили на карантин из-за коронавируса, теперь покажут и в Украине. На ютуб-канале FootballHub будут транслировать матчи чемпионата Беларуси, сообщает Цыганик Live.

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Первые четыре поединка между командами, в которых играют или тренируют украинцы, будут показаны на ютуб-канале проекта уже в субботу, 28 марта.

Напомним, что солигорский Шахтер тренирует экс-наставник Зари Юрий Вернидуб, в составе Динамо Брест выступают Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок, а за Минск играет бывший футболист Черноморца Дмитрий Рыжук.

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