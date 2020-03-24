toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

"Футболисты тренируются как обычно, им все равно": Глеб о ситуации с коронавирусом в Беларуси

24 марта 22:40 52 Читати українською
"Футболисты тренируются как обычно, им все равно": Глеб о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Александр Глеб / Фото из открытых источников

Бывший полузащитник каталонской Барселоны Александр Глеб поделился мыслями о том, почему чемпионат Беларуси до сих пор не остановлен из-за угрозы заражения коронавирусом.

"В Беларуси это словно никого не волнует – невероятно. Возможно, через 1-2 недели и у нас чемпионат остановится. Наш президент просто ждет, что будет дальше с вирусом. Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией – ничего хорошего. Судя по новостям, в администрации президента Беларуси считают, что это не так экстремально. Многие молодые люди и студенты здесь думают так же.

"Чуєш, Пеп, це ж Лео, заспокойся": Глєб пригадав, як Гвардіола накричав на Мессі

Я со своей семьей стараюсь сидеть дома, но когда выхожу погулять, то вижу, что на улицах и в ресторанах по-прежнему много людей. Спортсмены, футболисты тренируются как обычно, им просто все равно. Я стараюсь ограничивать контакты. Очень сложно объяснить решение нашей страны – все лиги остановлены, но мы не думаем, что это проблема", – цитурует Глеба издание The Sun.

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор продолжается футбольный чемпионат. Накануне футбольные власти Беларуси приняли решение продолжить чемпионат в полном объеме и позволили зрителям просматривать поединки с трибун.

"Страх як ніколи обіймав мене": важкий коронавірус вперше у гравця збірної Німеччини – він тренувався, поки не зліг

blog_ava
Фонсека запланировал "ограбление" Шахтера – два лидера "горняков" могут оказаться в Роме
24 марта
1170
Теги
Мир коронавирус Александр Глеб Александр Глеб Беларусь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Олимпийские игры-2020 официально перенесены
    Світ — 24 март176 Олимпийские игры-2020 официально перенесены
3
дн
:
18
час
:
42
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук