"Футболисты тренируются как обычно, им все равно": Глеб о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Бывший полузащитник каталонской Барселоны Александр Глеб поделился мыслями о том, почему чемпионат Беларуси до сих пор не остановлен из-за угрозы заражения коронавирусом.

"В Беларуси это словно никого не волнует – невероятно. Возможно, через 1-2 недели и у нас чемпионат остановится. Наш президент просто ждет, что будет дальше с вирусом. Все здесь знают, что случилось с Италией и Испанией – ничего хорошего. Судя по новостям, в администрации президента Беларуси считают, что это не так экстремально. Многие молодые люди и студенты здесь думают так же.

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Я со своей семьей стараюсь сидеть дома, но когда выхожу погулять, то вижу, что на улицах и в ресторанах по-прежнему много людей. Спортсмены, футболисты тренируются как обычно, им просто все равно. Я стараюсь ограничивать контакты. Очень сложно объяснить решение нашей страны – все лиги остановлены, но мы не думаем, что это проблема", – цитурует Глеба издание The Sun.

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе, где до сих пор продолжается футбольный чемпионат. Накануне футбольные власти Беларуси приняли решение продолжить чемпионат в полном объеме и позволили зрителям просматривать поединки с трибун.

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