Милевский и его агент Панков затроллили Динамо из-за трансфера Соля – ветеран играет результативнее

Известный агент Александр Панков сравнил своего клиента Артема Милевского с новичком киевского Динамо Франом Солем.

"Кабан сыграл 170 минут и сделал 3 ассиста. Вскоре начнется второй сбор. А сколько забил и отдал Соль за 5 игр на сборах в Испании?", – иронично написал Панков в своем Instagram.

Динамо – Волеренга: победа в конце сборов, 6 игроков в лазарете и 2 самые трудные вопросы

Позже репост этого поста сделал и сам Милевский. Отметим, что воспитанник киевского Динамо вернулся в Динамо-Брест и находится на сборах, во время которых принял участие в трех спаррингах и отметился тремя передачами.

В то же время Фран Соль, за которого "бело-синие" заплатили ориентировочно 3,25 млн евро, в составе украинского гранда за 5 матчей в Марбелье результативными действиями не отметился.