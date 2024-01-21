Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский советует Андрею Лунину не делать резких движений и наслаждаться пребыванием в мадридском клубе.

"Я вообще никуда бы не рыпался. Он же играет нормальное количество игр и причем где? В моем любимом Реале.

Реал готов вдвое увеличить зарплату Лунина – Мадриду выгоднее сохранить украинца, чем его конкурента

В Мадриде живет, сказка! Куда ехать, зачем?", – написал Милевский в комментариях своего Telegram-канала.

Напомним, по информации СМИ, Реал предложил Лунину продлить контракт на 5 лет, пообещав поднять зарплату вдвое – до 5,5 миллионов евро за сезон. Ранее интерес к украинцу приписывали ряду клубов, среди которых Бавария и Челси.

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